Bộ trưởng Y tế Anh từ chức sau bê bối hôn trợ lý đã có chồng

Trong thư từ chức gửi cho Thủ tướng Anh Boris Johnson, ông Hancock nói chính phủ “nợ những người đã hy sinh rất nhiều trong đại dịch này sự trung thực”. Trong khi đó, Thủ tướng Johnson nói ông "rất tiếc" khi nhận được đơn từ chức của Bộ trưởng Y tế. Cựu Bộ trưởng Tài chính Sajid Javid đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế mới, BBC cho biết.

Ông Hancock bị áp lực phải từ chức sau khi tờ The Sun đêm 24.6 đăng ảnh ông và trợ lý Gina Coladangelo hôn nhau. Cả hai người đều đã có gia đình riêng. Tờ The Sun cho biết bức ảnh được chụp bên trong trụ sở Bộ Y tế vào ngày 6.5.

Ảnh chụp màn hình đoạn video cho thấy Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock ôm hôn nữ trợ lý

Các nghị sĩ đảng Bảo thủ của ông Hancock và Công đảng đối lập đã kêu gọi thủ tướng sa thải Bộ trưởng Y tế. Một nhân vật cấp cao của đảng Bảo thủ cho biết nhiều nghị sĩ ngày 26.6 nói với nhau rằng ông Hancock phải từ chức. BBC cho biết bà Coladangelo cũng sẽ rời vị trí trợ lý tại Bộ Y tế.

“Tôi đã đến gặp thủ tướng để từ chức. Tôi hiểu những hy sinh to lớn mà mọi người dân Anh phải trải qua. Những người như tôi phải tuân theo quy định phòng dịch do chính mình đặt ra và đó là lý do tôi phải từ chức”, ông Hancock nói trong video đăng tải trên Twitter.

Trong lá thư từ chức của mình, ông Hancock, người giữ chức Bộ trưởng Y tế trong ba năm qua, nhắc lại lời xin lỗi vì "đã không tuân thủ quy định phòng dịch". Ông Hancock cũng xin lỗi gia đình và những người thân yêu của mình vì đã "khiến họ phải trải qua chuyện này".

Bộ trưởng Matt Hancock (trái) và trợ lý Gina Coladangelo trong một ảnh chụp vào tháng 5.2021

Đáp lại, Thủ tướng Johnson nói ông Hancock “nên tự hào về những gì ông đã đạt được khi rời nhiệm sở, không chỉ trong việc giải quyết đại dịch, mà ngay cả trước khi Covid-19 tấn công chúng ta”. “Tôi biết ơn sự hỗ trợ của ông và tin rằng ông sẽ tiếp tục cống hiến cho người dân Anh”, thủ tướng viết.

Các chính trị gia của đảng đối lập không hài lòng với phản ứng của ông Johnson. “Matt Hancock đã đúng khi từ chức, nhưng lẽ ra Boris Johnson phải sa thải ông ấy”, lãnh đạo Công đảng Keir Starmer viết trên Twitter. Lãnh đạo Đảng Dân tộc Scotland tại Hạ viện Ian Blackford cũng viết: “Boris Johnson đã thất bại trong vai trò lãnh đạo, Hancock lẽ ra phải bị sa thải”.