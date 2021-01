Bức họa được vẽ bằng bột màu, mực và màu nước, phác họa Tintin và chú chó Snowy đang trốn trong một chiếc bình sứ.

BBC ngày 15.1 đưa tin ban đầu bức vẽ được dự định làm bìa cho tập thứ 5 có tựa đề The Blue Lotus (Bông sen xanh), nhưng đã bị từ chối do bức vẽ có quá nhiều màu, khiến chi phí in ấn bị đội lên cao.