Các nước tăng cường bắt buộc tiêm vắc xin Covid-19

Nước nghèo cần vắc xin Covid-19 khẩn cấp Lãnh đạo Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới , Tổ chức Thương mại thế giới và Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) hôm qua ra tuyên bố chung hối thúc các nước có tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 cao cung cấp thêm vắc xin cho các nước thu nhập trung bình và thấp. Các vị này cảnh báo nếu không có hành động khẩn cấp, thế giới sẽ không thể đạt mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 40% dân số vào cuối năm nay. Theo WHO, châu Phi đối diện mức thiếu hụt lên đến 470 triệu liều vắc xin trong năm nay và có thể chỉ tiêm được cho 17% dân số tính đến cuối năm, theo AFP. Giám đốc WHO tại châu Phi Matshidiso Moeti cảnh báo việc này có thể làm dịch bệnh gia tăng, gây nguy cơ xuất hiện biến thể vi rút kháng vắc xin, khiến cả thế giới quay lại thời điểm ban đầu đại dịch. Vi Trân