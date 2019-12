Camera an ninh bị hack “sai khiến” trẻ em

Trong tháng 12, cảnh sát và tòa án nhận được các đơn kiện, đơn trình báo về những vụ camera an ninh (CCTV) bị hack của Công ty Ring tại các bang Alabama, Mississippi, Connecticut, Florida, Georgia, theo tờ The New York Times.

Hồi tuần rồi, ông John Baker Orange ở bang Alabama đã đệ đơn kiện chống lại Công ty Ring trực thuộc Công ty Amazon . “Ai đó đã xâm nhập hệ thống bảo mật của CCTV trong lúc ba đứa con nhỏ của tôi đang chơi bóng rổ trước nhà. Kẻ gian nói chuyện với các con tôi thông qua hệ thống loa của CCTV và sai khiến chúng di chuyển đến gần camera hơn”, ông Orange cho biết.

“Công ty Ring không giữ cam kết đảm bảo sự riêng tư và bảo mật cho khách hàng, không có biện pháp ngăn chặn CCTV có kết nối wifi trước những cuộc tấn công mạng”, theo đơn kiện của ông Orange. Hiện Công ty Ring chưa có phản ứng gì trước đơn kiện này.

Vụ kiện diễn ra sau khi cô Ashley LeMay (27 tuổi) và chồng ở bang Mississippi trình báo cảnh sát về vụ tin tặc xâm nhập camera Ring đặt trong phòng ngủ của con gái 8 tuổi. “Ta là ông già Noel. Con có muốn trở thành bạn thân của ta không?”, kẻ lạ nói với đứa bé thông qua loa của CCTV sau khi phát một bản nhạc để gây tò mò ngày 4.12. Cô LeMay cho biết: “Con gái hoảng loạn chạy đến phòng tôi và hiện không dám ngủ trong phòng riêng”.

Trong những trường hợp khác, camera bị hack phát ra tiếng gào thét giữa đêm khiến một bà lão thức giấc nhiều lần ở bang Connecticut hoặc đặt câu hỏi mang tính phân biệt chủng tộc cho vợ chồng cô Josefine Brown ở bang Florida: “Con của các người có phải là khỉ đầu chó?”, theo Đài NBC News. “Tôi nghĩ rằng CCTV giúp đảm bảo an toàn, nhưng kẻ gian dùng chính thiết bị này để theo dõi gia đình tôi. Thật đáng sợ”, cô Brown nói.

Các khách hàng bị ảnh hưởng cho rằng Công ty Ring cố tìm cách phủi trách nhiệm và đổ lỗi cho họ. Cụ thể, một người phát ngôn không nêu tên của Ring khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy CCTV bị tin tặc phá hoại, theo tờ New York Post. Người này khuyến cáo khách hàng không nên dùng chung một tên đăng ký, mật khẩu cho nhiều ứng dụng khác nhau để tránh nguy cơ bị kẻ gian trộm thông tin.

Cục Điều tra liên bang Mỹ và cảnh sát từ chối công bố thông tin do đang điều tra những vụ việc kể trên. Giới chuyên gia cho rằng tin tặc dễ dàng thâm nhập vào những thiết bị “có kết nối internet” bao gồm CCTV, trợ lý ảo như Alexa, Google Nest và camera quan sát trẻ nhỏ Taococo.