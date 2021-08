Cảnh báo về hội chứng hậu Covid-19 bí ẩn

WHO kêu gọi không tăng giá vắc xin WHO kêu gọi các hãng sản xuất vắc xin duy trì mức giá thấp và phù hợp, sau khi có thông tin 2 hãng Pfizer/BioNTech và Moderna đang tăng giá bán cho các nước trong Liên minh Châu Âu (EU), vì đã điều chỉnh vắc xin đối phó tốt hơn với các biến chủng mới. Tờ Financial Times đưa tin giá mỗi liều vắc xin Pfizer sẽ tăng lên thành 19,5 euro (hiện tại là 15,5 euro), còn vắc xin của Moderna tăng lên thành 21,5 euro (hiện tại là 19 euro). Trong diễn biến khác, Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) cấp vốn cho việc sản xuất vắc xin Sputnik V hôm qua cam kết sẽ giải quyết tình trạng chậm trễ trong việc giao vắc xin, sau khi một số nước Nam Mỹ than phiền với Nga. Liên quan vắc xin Covid-19, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm qua cho hay ông dự định đầu tư 1,92 tỉ USD để giúp nước này trở thành một trong 5 nước sản xuất vắc xin Covid-19 lớn nhất thế giới vào năm 2025.