Cảnh sát Hàn Quốc dạy võ cho cô dâu nước ngoài đối phó bạo lực gia đình

Theo trang The Korea Bizwire, Sở cảnh sát tỉnh Gyeonggi ở Hàn Quốc nhận được nhiều lời khen ngợi vì dạy võ tự vệ cho những phụ nữ nước ngoài kết hôn với người địa phương, sau vụ một người chồng hành hung vợ Việt

Theo đó, cơ quan này vừa tổ chức một chương trình phòng chống tội phạm cho 33 học viên, gồm những phụ nữ nhập cư và trẻ em thuộc các gia đình đa văn hóa từ ngày 5-7.7.

Trong phần dạy võ, cơ quan cảnh sát mời các giáo sư aikido và taekwondo nữ từ Học viện Cảnh sát trung ương để huấn luyện. Đa số học viên đều cảm thấy thích thú đối với chương trình.

Trước đó, theo tờ The Korea Times, cảnh sát tỉnh Jeolla Nam (Hàn Quốc) bắt giữ một người đàn ông 36 tuổi vì hành hung vợ Việt. Vụ bạo hành xảy ra vào hôm 4.7 tại căn nhà ở Yeongam, tỉnh Jeolla Nam, cách Seoul khoảng 390 km về hướng nam. Người đàn ông 36 tuổi đã đánh cô vợ Việt trong khoảng 3 giờ đồng hồ.

Sự việc được quay phim lại và đăng lên mạng khiến dư luận rất phẫn nộ. Trong đoạn phim, người chồng liên tục mắng nhiếc, đấm đá và thậm chí dùng chai rượu đánh vợ, mặc cho đứa con trai 2 tuổi đứng khóc bên cạnh. Nạn nhân sau đó ngồi xuống ôm đầu nhưng vẫn bị hung thủ đấm nhiều phát vào mặt và sườn.

tin liên quan Thủ tướng Hàn Quốc xin lỗi về vụ bạo hành cô dâu Việt Một người quen của nạn nhân báo cảnh sát và cho biết cô bị đánh vì "tiếng Hàn kém nên nhiều lúc không hiểu ý chồng". Cảnh sát ngày 6.7 bắt giữ người chồng vì lo ngại ông này bỏ trốn. Ngày 8.7, cảnh sát dẫn thủ phạm đến tòa để nghe quyết định bắt tạm giam. Tại phiên tòa, người này nói có ác cảm từ lâu với vợ vì "khác biệt ngôn ngữ và lối suy nghĩ", đồng thời thừa nhận đánh vợ thêm 2 lần khác vào hồi tháng 4 và ngày 25.6, theo Yonhap.

Ngoài tội hành hung, người chồng còn bị buộc tội ngược đãi trẻ em khi đánh vợ ngay trước mặt đứa con 2 tuổi. Theo nhà chức trách, người chồng hành hung vợ khi say xỉn và nạn nhân phải mất ít nhất 4 tuần để hồi phục.

Sau vụ việc, tại cuộc tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong chuyến thăm Seoul ngày 8.7, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon nói “rất đáng tiếc” về vụ việc và xin lỗi. Đồng thời, ông cam kết sẽ nỗ lực nhiều hơn để bảo vệ quyền và an ninh của công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, the Yonhap.

Trong cùng ngày, Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Min Gap-ryong cũng cho biết rất tiếc về vụ bạo hành và cam kết điều tra rốt ráo.