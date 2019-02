Cảnh sát ‘tuýt còi’ nữ vận động viên thể hình vì khoe… hình thể

Theo Đài RT, cảnh sát an ninh mạng Trung Quốc vừa cảnh cáo vận động viên thể hình người Hoa sống tại Úc là Lara Trương về việc đăng những hình ảnh “không phù hợp” trên mạng và trái với “quy định an ninh quốc gia”.

Trước đó vào tháng 7.2018, Lara đăng đoạn phim của cô trên mạng xã hội Weibo trong trang phục 2 mảnh màu xanh lá và giày cao gót với các tư thế của vận động viên thể hình.

Tuy nhiên, mãi đến thời gian gần đây đoạn phim mới bị chú ý và Lara nhận được lời cảnh báo từ cảnh sát mạng Trung Quốc.

“Theo luật an ninh quốc gia và quy định về an ninh mạng, việc đăng và phát tán các thông tin khiêu dâm trên mạng là vi phạm pháp luật. Hành vi đó có thể bị điều tra bởi cơ quan công an và bị phạt theo các luật liên quan”, cảnh sát bình luận bên dưới đoạn phim.

Tuy nhiên, Lara bác bỏ cáo buộc này và khẳng định mình ủng hộ bộ môn thể dục thể hình, đồng thời nói thêm rằng bikini là trang phục phổ biến của các vận động viên chuyên nghiệp.

“Vui lòng đưa ra kết quả điều tra và văn bản chính thức khi các vị sẵn sàng. Tôi sẽ đấu tranh vì quyền lợi của mình”, Lara viết.