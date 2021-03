Cảnh tàu thuyền dồn ứ khủng khiếp do tàu hàng chắn ngang kênh đào Suez

Hãng AFP ngày 24.3 đưa tin tàu container Ever Given dài 400 m bị mắc kẹt chắn ngang kênh đào Suez là do gió giật khiến tàu mất lái, trong khi tình hình giao thông thủy tại khu vực này bị ùn tắc nghiêm trọng.

Công ty Leth Agencies cung cấp dịch vụ cho khách hàng sử dụng kênh đào Suez cho biết các tàu kéo đang cố đưa tàu Ever Given trở lại lưu thông. Tàu Ever Given trước đó đã ghé cảng ở Tanjung Pelepas ở Malaysia và đang trên đường tới Rotterdam (Hà Lan).