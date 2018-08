Cha, ông nội in tiền giả để giúp bé gái trị bệnh

Theo tờ South China Morning Post ngày 12.8, cảnh sát huyện Lợi Tân (tỉnh An Huy, Trung Quốc) vừa bắt giữ 2 cha con về hành vi in và lưu hành tiền giả.

Người đàn ông 26 tuổi họ Vương khai nhận vì cần tiền để chữa căn bệnh bẩm sinh cho con gái nên đã cùng cha (46 tuổi), tức là ông nội của bé gái, in tiền giả .

Cảnh sát không tiết lộ chi tiết về bệnh tình của bé gái nhưng cho hay gia đình nghi phạm đã phải chi trả khoản tiền lớn vượt khả năng, trong khi Vương lại thất nghiệp.

Theo cảnh sát, Vương đã nghiên cứu công nghệ trên mạng từ năm ngoái và mua thiết bị để in thử ở nhà. Khi cảnh sát ập vào, họ phát hiện 3 máy in cùng các thiết bị khác vẫn đang in ra tiền giả.

Cảnh sát cũng phát hiện 240.000 nhân dân tệ tiền thật thu được từ việc bán tiền giả. Mỗi tờ mệnh giá 100 nhân dân tệ được họ bán với giá 8 nhân dân tệ.

Vương còn khai nhận đang tìm cách cải thiện chất lượng để giống tiền thật hơn nữa, trong khi người cha phụ trách công việc in và đem bán. Vụ việc hiện đang được điều tra.