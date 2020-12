Chấn động đợt tấn công mạng vào chính phủ Mỹ

Tính đến hôm qua 18.12, đã có ít nhất 6 cơ quan quan trọng trong chính phủ Mỹ gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính , Bộ Năng lượng, Bộ An ninh nội địa và Bộ Thương mại, trở thành nạn nhân của cuộc tấn công mạng quy mô lớn gần đây, theo Reuters.

Cơ quan An ninh cơ sở hạ tầng và an ninh mạng (CISA) cho biết chiến dịch tấn công bắt đầu ít nhất từ tháng 3.2020 và được công khai vào ngày 8.12 khi Công ty an ninh mạng FireEye thừa nhận bị tin tặc tấn công, đánh cắp công cụ chuyên dùng để kiểm tra hệ thống máy tính khách hàng. Theo AFP, FireEye là đối tác của nhiều cơ quan chính phủ Mỹ.