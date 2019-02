Chiến dịch chống IS cuối cùng của lực lượng do Mỹ hậu thuẫn ở Syria

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn ngày 9.2 tuyên bố đã bắt đầu “chiến dịch cuối cùng” nhằm loại trừ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khỏi vùng lãnh thổ do IS kiểm soát ở miền đông Syria.

Được liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu hỗ trợ tiến hành không kích, lực lượng SDF trong những tháng gần đây đã đánh đuổi IS dồn về thành lũy cuối cùng ở tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria, theo AFP. Sau khi tạm đình chiến hơn một tuần qua để dân thường sơ tán, SDF ngày 9.2 tuyên bố tiếp tục chiến đấu nhằm quét sạch IS, tái kiểm soát khu vực rộng 4 km2 ở Deir Ezzor. “SDF đã tiến hành chiến dịch cuối nhằm đánh bại những phần tử còn sót lại của IS tại làng Baghouz", theo thông báo của lực lượng này. Người phát ngôn SDF Mustafa Bali nói với AFP rằng: “Cuộc chiến đã bắt đầu”. Theo ông Bali, SDF ước tính còn có khoảng 600 tay súng IS cố thủ trong Baghouz, đa số là người nước ngoài. Dù đã được lệnh sơ tán, nhưng hàng trăm thường dân vẫn ở lại trong làng. “Cuộc chiến sẽ khép lại trong vài ngày tới”, ông Balin nói. SDF có động thái này sau khi báo cáo của Lầu Năm Góc mới đây đánh giá IS có thể trỗi dậy, tái chiếm các phần lãnh thổ Syria trong 6 tháng đến 1 năm tới cùng thời điểm Mỹ rút quân. Một số quan chức quốc phòng và tình báo Mỹ cảnh báo điều này có thể xảy ra sớm hơn, theo đài CNN. Tin liên quan Tổng thống Trump ấn định ngày quét sạch IS tại Syria

Lời cảnh báo được đưa ra giữa lúc Lầu Năm Góc tiếp tục thi hành sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 12.2018 về việc rút quân khỏi Syria. Theo CNN, đến thời điểm này, nếu không có gì thay đổi thì kế hoạch rút quân của Mỹ dự kiến hoàn tất trong vòng 3-4 tháng tới.