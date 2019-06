Chiến dịch giải cứu voi cô đơn

Một chiến dịch đang được vận động tại thành phố New York của Mỹ để di dời một con voi đã trải qua 13 năm sống trong tình trạng cô độc ở Sở thú Bronx, theo tờ The New York Post hôm qua.

Những người vận động cho quyền lợi của voi Happy - Twitter Twitter Những người vận động cho quyền lợi của voi Happy