Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Căng thẳng “đấu trường” công nghệ

Doanh nghiệp Mỹ được hỗ trợ

thay thiết bị Huawei Ngày 23.5, các nghị sĩ Mỹ đã đưa ra dự luật để cung cấp nguồn tài chính 700 triệu USD hỗ trợ các nhà mạng nhỏ ở nước này thay thế các thiết bị đang sử dụng do Huawei hoặc một doanh nghiệp Trung Quốc cung cấp, theo tờ The Wall Street Journal. Việc hỗ trợ này được xem như cách để giúp các doanh nghiệp Mỹ có thể bị ảnh hưởng do Washington trừng phạt Huawei.