Chính quyền ông Biden công nhận phán quyết bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Đó là khẳng định của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan trong cuộc điện đàm gần đây với người đồng cấp Philippines Hermogenes Esperon, theo tờ The Philippines Star hôm nay 22.2 dẫn thông báo về cuộc điện đàm từ phát ngôn viên viên Hồi đồng an ninh quốc gia Mỹ Emily Horne. Ông Sullivan cũng khẳng định phán quyết của tòa trọng tài quốc tế theo đúng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.

Vào ngày 12.7.2016, Tòa Trọng tài thường trực (PCA) công bố phán quyết của một tòa trọng tài quốc tế rằng Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi các quyền lịch sử đối với “đường chín đoạn” (đường lưỡi bò) ở Biển Đông . Tuy nhiên, Trung Quốc đã phản đối phán quyết này.

Cũng trong cuộc điện đàm nói trên, hai Cố vấn an ninh quốc Sullivan và Esperon thảo luận những cơ hội thắt chặt liên minh Mỹ-Philippines, theo phát ngôn viên Horne.