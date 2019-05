'Chú thỏ bóng loáng' lập kỷ lục trên sàn đấu giá: 2.122 tỉ đồng

Hãng Reuters ngày 16.5 đưa tin tác phẩm điêu khắc Rabbit (thỏ) của nghệ nhân người Mỹ Jeff Koons (64 tuổi) vừa được bán tại New York với giá lên đến 91.1 triệu USD (2.122 tỉ đồng).

Tác phẩm chú thỏ vui tươi cao 104 cm bằng thép không rỉ được xem là một trong những kiệt tác nghệ thuật thế kỷ 20, được bán cao hơn 20 triệu USD so với giá dự kiến. Chú thỏ ngậm cà rốt này là một trong 3 phiên bản được ông Koons chế tạo vào năm 1986.

Kỷ lục cho tác phẩm nghệ thuật của tác giả còn sống trước đó thuộc về bức tranh “Portrait of an Artist” (tạm dịch: Chân dung một nghệ sĩ) do họa sĩ người Anh David Hockney vẽ năm 1972. Bức tranh được bán vào tháng 11.2018 với giá 90,3 triệu USD.