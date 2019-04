Chuyến đi khó khăn của Tổng thống Trump

Theo thông báo trên, Tổng thống Trump cũng sẽ hội đàm với Thủ tướng Theresa May và một trong những chủ đề được quan tâm là hợp tác song phương về thương mại sau khi Anh rời EU (Brexit). “Anh và Mỹ có mối quan hệ đối tác sâu sắc và lâu dài, bắt nguồn từ sự tương đồng về lịch sử và lợi ích chung”, Thủ tướng May nói, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Trump là cơ hội củng cố quan hệ thân thiết giữa hai nước về thương mại, đầu tư, an ninh và quốc phòng. Nhà Trắng cũng cho hay chuyến đi sẽ tái khẳng định “quan hệ vững chắc và đặc biệt” giữa hai đồng minh.

Tuy nhiên, một số nguồn tin tại Anh tiết lộ nhiều nhóm phản đối các chính sách của Tổng thống Trump về nhập cư đã rục rịch chuẩn bị kế hoạch biểu tình tại London vào tháng 6. Hồi tháng 7.2018, trong chuyến thăm làm việc của ông Trump tại London trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu, cũng đã có hàng chục ngàn người xuống đường ở Anh để bày tỏ sự liên đới với những người nhập cư đang gặp khó khăn ở Mỹ. Trước đó, vào tháng 1.2017, không lâu sau khi Tổng thống Trump nhậm chức, Thủ tướng May từng ngỏ lời mời nhà lãnh đạo sang thăm nhưng kế hoạch không được thực hiện.