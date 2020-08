Chuyên gia Nga ‘phản pháo’ những ngờ vực về vắc xin ngừa Covid-19

Hãng Sputnik ngày 12.8 đưa tin vắc xin ngừa Covid-19 do Nga vừa công bố là “đơn giản và hiệu quả”, sau khi thông tin về vắc xin này không được truyền thông phương Tây tiếp nhận một cách tích cực.

Sau gần 8 tháng kể từ khi ca mắc Covid-19 đầu tiên được ghi nhận, tia hy vọng đầu tiên xuất hiện khi Nga công bố vắc xin đầu tiên được đăng ký tại nước này.

Theo Sputnik, truyền thông phương Tây tỏ ra ngờ vực về tính an toàn và hiệu quả của vắc xin, thậm chí nghi ngờ về sự tồn tại của nó. Nhiều bài báo chỉ ra việc thiếu thông tin y khoa công khai từ thử nghiệm lâm sàng, cũng như việc thử nghiệm trên nhóm 76 người là quá ít, nhưng lại không tính đến các chuyên gia tại Viện nghiên cứu Gamaleya tình nguyện thử nghiệm.

“Nhưng có một lựa chọn an toàn hơn, đó là chủng ngừa. Có một vắc xin hiệu quả và an toàn được bào chế bởi các chuyên gia tại viện Gamaleya. Trong cộng đồng vi sinh vật học, viện này được ví như “Mercedes” trong ngành ô tô”, ông Tsarenko nêu rõ.

Cơ thể tạo khả năng đề kháng với cả 2 thành phần trên, nhưng chỉ trong thời gian ngắn nên cần tiêm thêm liều thứ 2.

Ông Tsarenko chỉ trích những thông tin về biến chứng từ việc tiêm vắc xin, như khả năng mắc Covid-19, là nhận định của những người không có chuyên môn trong lĩnh vực này.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới WHO ) cho biết vắc xin ngừa Covid-19 do Nga phát triển cần được kiểm tra nhiều khâu để được WHO cấp phép xuất khẩu.