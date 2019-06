Chuyến thăm đặt nền móng của Tổng thống Trump

Trong chuyến thăm này, Nữ hoàng Elizabeth II tặng Tổng thống Trump cuốn sách Thế chiến hai do cố Thủ tướng Anh Winston Churchill viết, tặng đệ nhất phu nhân Melania chiếc hộp bằng bạc có nắp tráng men, theo Reuters. Đáp lại, Tổng thống Trump tặng nữ hoàng chiếc trâm cài bằng bạc và lụa, tặng thân vương Philip một chiếc áo khoác Không lực Một và quyển tự truyện kèm chữ ký của tướng James Doolittle, người chỉ huy trận không kích vào lãnh thổ Nhật năm 1942 trả đũa vụ Trân Châu Cảng. Thủ tướng May tặng Tổng thống Trump một bản sao Hiến chương Đại Tây Dương do Thủ tướng Churchill và Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt ký kết năm 1941.