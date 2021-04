Coinbase lên sàn, CEO thu về 13 tỉ USD sau một đêm

Theo số liệu từ Wall Street Journal, giá trị của Coinbase đã tăng 6.5% trong giao dịch trước giờ mở cửa vào ngày 15.4. Thay vì sử dụng hình thức IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng), Coinbase đã chào sàn thông qua hình thức niêm yết trực tiếp trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq ở thành phố New York, Mỹ. Với giá trị lên tới 85 tỉ USD, Coinbase hiện đang có giá trị gấp ba lần giá trị NDAQ và cũng có giá trị thị trường cao hơn so với công ty mẹ Intercontinental Exchange (ICE) của Sở giao dịch chứng khoán New York.