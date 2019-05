Cộng đồng Việt thịnh vượng ở CH Czech, Ba Lan

Vấn đề người tị nạn và nhập cư, đặc biệt là từ Syria, đang là một trong những thách thức lớn nhất về an ninh và xã hội đối với châu Âu. Nhiều thành viên EU quyết liệt phản đối các chính sách của khối về tiếp nhận thêm người nhập cư và tị nạn. Trong đó, các chính phủ cánh hữu và trung hữu tại Ba Lan và CH Czech đưa ra một số biện pháp cứng rắn, còn cư dân sở tại cũng có cái nhìn không thiện cảm đối với người nhập cư, theo tờ The Economist. Trong bối cảnh này, riêng cộng đồng người Việt vẫn phát triển thịnh vượng, có nhiều đóng góp cho nước sở tại.

Ba Lan và CH Czech là những quốc gia có tỷ lệ người Việt sinh sống cao nhất châu Âu. Ước tính hiện có khoảng 40.000 - 50.000 người Việt tại Ba Lan. Con số này ở CH Czech là gần 65.000 người mang quốc tịch Việt và hơn 25.000 người CH Czech gốc Việt, theo ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Người VN tại châu Âu, đồng thời là Chủ tịch danh dự của Hội Người VN tại CH Czech. Đặc biệt, từ tháng 7.2013, chính phủ CH Czech đã công nhận cộng đồng người VN là dân tộc thiểu số thứ 14 của nước này. Trả lời Thanh Niên, ông Thắng nhận định đây là sự ghi nhận về năng lực hội nhập và những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt với xã hội sở tại.

Tại cả hai quốc gia, người Việt đều hội nhập tốt, duy trì bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn và phát huy mối quan hệ truyền thống giữa hai dân tộc VN - CH Czech và VN - Ba Lan. Phần lớn người Việt ban đầu do gặp rào cản ngôn ngữ nên làm các công việc như buôn bán hàng thực phẩm, mỹ phẩm, giày dép và hàng may mặc… Một số người năng động đã mở các trung tâm thương mại hoặc thiết lập các chuỗi bán buôn, bán lẻ. Không ít người đã gặt hái thành công lớn như doanh nhân Tào Ngọc Tú, đến Ba Lan từ thời sinh viên. Ông hiện là chủ một công ty chuyên nhập khẩu gia vị châu Á vào Ba Lan và có tên trong danh sách những người giàu nhất ở xứ sở bạch dương. Doanh nhân Nguyễn Thái Ngọc là chủ Sportisimo, công ty bán đồ thể thao lớn nhất CH Czech với hơn 100 cửa hàng tại nước này và nhiều quốc gia khác ở châu Âu. Bên cạnh thế hệ người Việt nhập cư đầu tiên trong thập niên 1980, thế hệ thứ hai tại hai nước cũng hội nhập và phát triển tốt, với nhiều người trở thành luật sư, giáo sư, bác sĩ… Cùng với sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt là sự xuất hiện của những ngôi chùa và trung tâm văn hóa mang đậm nét Việt. Phở và chả giò là các món ăn đang rất được ưa chuộng ở Warsaw và Prague.

Nhờ những thành quả này, người dân địa phương cũng có thái độ cởi mở đối với cộng đồng người Việt hơn so với những người nhập cư khác, theo The Economist. Trong cuộc bầu cử năm ngoái, cử tri CH Czech tiếp tục bầu cho Tổng thống Milos Zeman, người có quan điểm nghi ngại đối với người nhập cư. Kết quả thăm dò dư luận của Tổ chức nghiên cứu Pew, có trụ sở tại Mỹ, cũng cho thấy gần một nửa số người được hỏi ở nước này cho rằng nên hạn chế người nhập cư. Tuy nhiên trong nhiều bài phát biểu, Tổng thống Zeman thường đánh giá cao sự hội nhập của cộng đồng người Việt vào xã hội Czech và cho rằng đây là mẫu mực của sự hội nhập giữa hai nền văn hóa khác nhau. Nhiều người Việt sống ở CH Czech và Ba Lan cũng cho biết theo thời gian, người dân hai nước này đã xem họ là nhóm người nhập cư “an toàn”. Chị Anh Tuyet Nguyen, một chủ quán cà phê ở Prague, kể chị thường nghe nhiều người dân bản địa nói rằng người Việt “chăm chỉ”, để so sánh với các nhóm nhập cư khác bị họ cho là “đang ăn bám nhà nước”.