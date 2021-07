Covid-19 bùng phát mạnh ở châu Á

Đến hôm qua, thế giới đã có hơn 191,4 triệu ca Covid-19 với 4.273.000 ca tử vong. Thống kê của trang Worldometer.info cho thấy, khu vực châu Á dẫn đầu thế giới về số ca mắc với 59,4 triệu ca và 853.383 ca tử vong. Tiếp theo lần lượt là châu Âu với 50 triệu ca mắc và 1.122.571 ca tử vong, Bắc Mỹ 41,5 triệu ca mắc và 930.614 ca tử vong, Nam Mỹ 34,7 triệu ca mắc và 1.066.965 ca tử vong. Đáng chú ý, Đông Nam Á đang là một trong những điểm nóng nhất do biến chủng Delta lây lan nhanh , theo Bloomberg.

Bộ Y tế Thái Lan hôm qua cho biết có thêm 13.002 ca mắc Covid-19, con số cao nhất kể từ đầu dịch, nâng tổng số lên 439.477 ca nhiễm ở nước này. Cùng ngày, Thái Lan ghi nhận thêm 108 ca tử vong, nâng tổng số lên 3.610 ca. Theo tờ Bangkok Post, lệnh cấm các chuyến bay nội địa đến và đi từ 13 vùng đỏ đậm (mức kiểm soát phòng chống Covid-19 cao nhất) bắt đầu có hiệu lực từ hôm qua, dự kiến kéo dài ít nhất 14 ngày, trong đó có Bangkok và 12 tỉnh. Công ty vận tải nhà nước Thái Lan dừng mọi tuyến xe buýt chở người tại các khu vực phía bắc, đông bắc, đông và đông nam nhằm tăng cường phòng chống dịch.

Cùng ngày, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1.784 ca mắc, mức cao chưa từng thấy, trong bối cảnh nhiều cụm lây nhiễm trên cả nước lây lan nhanh do biến chủng Delta. Trong 2 tuần qua, Hàn Quốc luôn ghi nhận số ca mắc trong ngày vượt ngưỡng 1.000 do diễn biến phức tạp. Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm tụ tập hơn 4 người nơi công cộng trong vòng 2 tuần từ ngày 19.7 và dự kiến sẽ cấm các sự kiện quy mô lớn ở sân vận động, công viên và trung tâm hội nghị.

Hãng Reuters hôm qua đưa tin Ấn Độ ghi nhận thêm 3.998 ca tử vong vì Covid-19, con số cao nhất kể từ ngày 12.6, nâng tổng số ca tử vong lên 418.480. Đáng chú ý, trong số ca tử vong mới được công bố có tới 3.509 ca do bang Maharashtra bổ sung. Bộ Y tế Ấn Độ không đưa ra lý do nhưng giới chức trước đó nói rằng những ca tử vong không được báo cáo là do lỗi hành chính. Bộ Y tế Ấn Độ hôm qua còn ghi nhận thêm 42.015 ca mắc trong 24 giờ, nâng tổng số ca lên hơn 31,2 triệu.

Trong khi đó, Singapore hiện đối diện làn sóng lây nhiễm gia tăng trong cộng đồng và sẽ áp dụng lại các biện pháp nghiêm ngặt từ ngày 22.7 - 18.8. Theo tờ The Straits Times, các quán ăn sẽ chỉ được phép bán mang đi hoặc giao hàng, trong khi lệnh cấm tụ tập quá 5 người được điều chỉnh lại chỉ còn 2 người. Thông báo được đưa ra sau khi Singapore ghi nhận thêm 182 ca mắc vào ngày 20.7, tăng liên tiếp trong 3 ngày.

Indonesia cũng quyết định gia hạn các quy định giới hạn nhằm phòng chống dịch đến ngày 25.7 do số ca mắc vẫn ở mức cao. Reuters dẫn lời Tổng thống Joko Widodo cho biết các biện pháp này sẽ được giảm bớt nếu số ca mắc giảm. Kể từ ngày 3.7, Indonesia áp dụng quy định tại đảo Java, Bali và nhiều thành phố, buộc lao động trong lĩnh vực không thiết yếu phải làm việc ở nhà, giới hạn đi lại và đóng cửa các trung tâm mua sắm. Indonesia hiện là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á với 2.950.058 ca mắc và 76.200 ca tử vong.