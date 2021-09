Covid-19 làm tuổi thọ giảm sâu nhất kể từ Thế chiến 2

Reuters dẫn nghiên cứu nói trên cho hay tuổi thọ giảm hơn 6 tháng so với năm 2019 ở 22 trong tổng số 29 quốc gia có dữ liệu tử vong được phân tích, gồm các nước ở châu Âu, Mỹ và Chile. Nhìn chung có sự giảm tuổi thọ ở 27 trong tổng số 29 quốc gia.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Oxford cho hay tình trạng giảm tuổi thọ ở nhiều nước khác nhau có thể liên quan số ca Covid-19 tử vong được công bố. Tính đến nay, số ca Covid-19 tử vong trên toàn cầu tăng lên gần 5 triệu, trong đó có hơn 700.000 ca tử vong ở Mỹ, quốc gia có số người chết vì bệnh này cao nhất trên thế giới

Cũng theo nghiên cứu, được đăng trên chuyên san International Journal of Epidemiology, tuổi thọ ở nam giới giảm nhiều hơn so với nữ giới ở hầu hết các nước. Trong đó, tuổi thọ nam giới ở Mỹ giảm nhiều nhất, giảm 2,2 năm so với năm 2019.

