Cục diện bầu cử Mỹ 2020: kẻ tám lạng, người nửa cân

Sau khi các thùng phiếu đóng ở các bang của nước Mỹ, kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố cho thấy hai bên bám đuổi nhau sát nút. Ông Biden tiếp tục thắng lớn ở các bang truyền thống của đảng Dân chủ, kèm thêm một bang chiến trường quan trọng là Arizona.

Trong khi đó, ông Trump giữ vững được phong độ khi nắm được nhiều bang chiến trường trọng yếu từng giúp ông thắng đối thủ Hillary Clinton hồi năm 2016 với cách biệt chưa tới 1 điểm phần trăm.

Đến thời điểm này, vẫn chưa thể gọi tên người chiến thắng và theo lý thuyết cả hai ông đều còn nguyên cơ hội đắc cử. Tuy vậy, theo đánh giá của giới phân tích chính trị, cơ hội dành cho ông Trump có vẻ đang rộng mở hơn khi các bang còn lại chưa công bố phiếu thì đa phần ông Trump đang nhỉnh hơn đối thủ.

Cụ thể, theo kết quả phiếu đã kiểm sơ bộ, ông Biden thắng ở các bang gồm: Arizona (11 phiếu), California (55), Colorado (9), Connecticut (7), Delaware (3), Quận Columbia (3), Hawaii (4), Illinois (20), Maine (3), Maryland (10), Massachusetts (11), Minnesota (10), Khu vực 2 Nebraska (1), New Hampshire (4), New Jersey (14), New Mexico (5), New York (29), Oregon (7), Rhode Island (4), Vermont (3), Virginia (13), Washington (12). Tổng cộng ông Biden đã có 238 phiếu đại cử tri.