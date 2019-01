Cuộc sống trong tù của quan tham Trung Quốc

Kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhậm chức năm 2012 và phát động chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ diệt ruồi”, hơn 1,3 triệu quan chức đã sa lưới. Trong đó những nhân vật đầy quyền lực một thời như cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang hay cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai đang thụ án tại nhà tù Tần Thành thuộc thủ đô Bắc Kinh. Theo tờ South China Morning Post (SCMP, Hồng Kông), trong khi những phạm nhân bình thường bị giam tại các nhà tù do Bộ Tư pháp quản lý, hầu hết các quan chức cấp thứ trưởng trở lên “nhúng chàm” bị giam tại Tần Thành, nơi duy nhất do Bộ Công an quản lý.

Nằm ở huyện Xương Bình, cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 30 km về hướng bắc, được bao quanh bởi dãy tường màu xám song không có dây kẽm gai hoặc tháp canh, nhà tù Tần Thành được ví như khách sạn 5 sao dành cho quan chức phạm tội. Theo tờ Beijing News, các buồng giam rộng 20 m2, có giường nệm, bàn giấy, sofa, toilet riêng và cả máy giặt. Thức ăn của các phạm nhân cũng rất đa dạng từ cơm rau bình thường cho đến món hạng sang như hải sâm, tùy vào tuổi tác, tội danh, địa vị xã hội và chức vụ trước khi vào tù.

Bị kết án tù chung thân hồi năm 2015 về tội nhận hối lộ, lạm quyền và tiết lộ bí mật quốc gia nhưng cuộc sống trong tù của Chu Vĩnh Khang lại không hề khó khăn. Buồng giam của ông này nằm ở một vị trí tách biệt so với những người khác và có một mảnh vườn riêng để trồng rau. Bên cạnh đó, 2 cây óc chó và cây hồng của ông cũng được nhân viên nhà tù thường xuyên chăm bón, cắt tỉa gọn gàng. “Khi người nhà hay bạn bè đến thăm ông ấy, thỉnh thoảng họ còn được biếu trái cây và bí ngô do ông tự trồng”, SCMP hôm qua dẫn nguồn tin thân thiết với gia đình ông Chu cho biết.

Một trong những đặc quyền khác tại Tần Thành là thay vì phải mặc đồ phạm nhân, các cựu "quan lớn" có thể mặc quần áo do người nhà gửi vào. Cựu Bí thư Thượng Hải Trần Lương Vũ, bị tống giam hồi năm 2008 vì nhiều tội danh, thường mặc đồ vest và tập thái cực quyền trong thời gian thụ án tại đây. Tương tự, cựu Bí thư Bạc Hy Lai cũng được phép mặc vest. Đang thụ án chung thân vì tội tham nhũng, biển thủ và lạm quyền, ông Bạc hiện rất tích cực tham gia các hoạt động tập thể trong trại giam hoặc luyện thư pháp.

Thư pháp cũng là biện pháp giết thời gian trong tù của cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân, ngòi nổ làm bùng phát vụ bê bối Bạc Hy Lai. Ngoài ra, ông còn đọc sách và học thêm tiếng Anh. Từng là “cánh tay phải” của ông Bạc nhưng ông Vương “thất sủng” từ vụ phát hiện bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc, sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood do tranh chấp trong làm ăn. Lo sợ bị thủ tiêu, ông Vương bỏ chạy vào Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô năm 2012, dẫn đến vụ bê bối chấn động và kết quả là cả 3 người đều bị xét xử. Ông Vương lãnh án 15 năm tù vì tội đào nhiệm, nhận hối lộ và một số tội khác, còn bà Cốc bị kết án tử hình, sau đó được giảm xuống còn chung thân và đang thụ án tại trại giam Diêm Thành ở tỉnh Hà Bắc, vốn cũng được truyền thông Trung Quốc xếp vào loại “nhà tù hạng sang”.