Cựu cố vấn nói Tổng thống Trump đề nghị Trung Quốc tăng mua nông sản để giúp ông thắng cử

Ông Bolton viết rằng Tổng thống Trump đưa ra đề nghị trên trong cuộc họp kín giữa hai nhà lãnh đạo ở thành phố Osaka (Nhật Bản) hồi tháng 6.2019, theo một số đoạn trích của cuốn sách mới được 3 tờ báo Mỹ The New York Times, The Washington Post và The Wall Street Journal đăng ngày 17.6.

“Ông Trump khi đó bất ngờ hướng cuộc đối thoại sang cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nói bóng gió về khả năng kinh tế của Trung Quốc và đề nghị ông Tập hỗ trợ để đảm bảo ông ấy giành chiến thắng... Ông ấy nhấn mạnh tầm quan trọng của nông dân [Mỹ] và việc Trung Quốc gia tăng mua đậu nành và lúa mì đối với kết quả bầu cử”, ông Bolton viết.

Tổng thống Trump nói cựu cố vấn an ninh quốc gia "chịu trách nhiệm hình sự" nếu xuất bản sách

Cuốn sách mới, với tựa đề “The Room Where it Happened: A White House Memoir” (tạm dịch: Căn phòng nơi mọi chuyện xảy ra: Hồi ký Nhà Trắng), dự kiến được xuất bản vào ngày 23.6, nhưng chính quyền của Tổng thống Trump mới đây đã nộp đợn kiện để ngăn chặn cuốn sách không được xuất bản, lập luận sách chứa nhiều thông tin mật và việc xuất bản sẽ gây tổn hại cho an ninh quốc gia.