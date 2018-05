Cựu điệp viên CIA nghi bán thông tin cho Trung Quốc bị truy tố

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 8.5 thông báo cựu nhân viên Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Jerry Chun Shing Lee (sống tại Hồng Kông) bị truy tố tại bang Virginia về tội âm mưu thu thập hoặc chuyển thông tin quốc phòng cho chính quyền nước ngoài, và 2 tội danh về lưu giữ tài liệu liên quan đến quốc phòng trái phép.



Theo Reuters, ông Lee là người Mỹ gốc Hoa (53 tuổi), làm việc cho CIA từ năm 1994-2007 và bị bắt hồi tháng 1 khi vừa bay từ Hồng Kông đến New York. Theo Reuters, ông Lee là người Mỹ gốc Hoa (53 tuổi), làm việc cho CIA từ năm 1994-2007 và bị bắt hồi tháng 1 khi vừa bay từ Hồng Kông đến New York.

Ông Lee bị cho là có liên lạc với 2 sĩ quan tình báo Trung Quốc vào năm 2010 và những người này đề nghị ông cung cấp thông tin để được nhận tiền. Nếu bị tuyên có tội, ông Lee có thể chịu hình phạt tối đa là tù chung thân.

Năm 2012, đặc vụ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) lục soát phòng khách sạn mà ông Lee ở trong các chuyến đi đến Virginia và Hawaii, phát hiện ông này lưu giữ thông tin của nhiều điệp viên ngầm của CIA và người báo tin, trong đó gồm tên thật và số điện thoại.

Ông Lee bị tình nghi là nguồn cung cấp thông tin cho Trung Quốc dẫn đến việc khoảng 20 điệp viên Mỹ bị giết hoặc bỏ tù trong nghi án lộ tin tình báo tồi tệ nhất trong nhiều thập niên.

Tờ The New York Times hồi năm 2017 đưa tin Bắc Kinh bắt đầu triệt phá các hoạt động tình báo của CIA một cách có hệ thống từ năm 2010 đến năm 2012, khiến giới chức Mỹ đau đầu vì các điệp viên giỏi nhất của họ lần lượt bị giết hoặc bị giam ở Trung Quốc trong nhiều năm sau đó.

The New York Times khi đó cho rằng nội gián trong CIA chính là nguyên nhân, đồng thời nghi ngờ “một cựu điệp viên” hiện sống đâu đó tại châu Á nhưng chưa thể bắt giữ vì chưa đủ bằng chứng. Tờ báo cũng dẫn một số nguồn tin trong CIA phản bác giả thuyết này và cho rằng việc mạng lưới của Mỹ tại Trung Quốc bị lộ là do để lại nhiều sơ hở trong hoạt động.