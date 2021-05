Cựu Tổng thống Trump ‘tụt dốc không phanh’ trên ‘vũ đài’ internet

Nhằm hạn chế khí thải để cứu thế giới khỏi các nguy cơ do ô nhiễm môi trường , nhóm các nước G7 tái khẳng định cam kết kiểm soát mức tăng nhiệt độ toàn cầu không quá 1,5 độ C đến năm 2050 và ngừng hỗ trợ tài chính phát triển điện than trong năm nay.