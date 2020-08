Đã có cảnh báo về kho 'bom' ở cảng nửa tháng trước vụ nổ thảm khốc ở Li Băng

Reuters ngày 11.8 dẫn lại báo cáo của Tổng cục An ninh Nhà nước Li Băng cho thấy các quan chức an ninh đã gửi một bức thư riêng đến Tổng thống Michel Aoun và Thủ tướng Hassan Diab vào ngày 20.7, cảnh báo về số ammonium nitrate trữ tại cảng Beirut.

Chỉ hơn hai tuần sau đó, vụ nổ lớn xảy ra vào ngày 4.8, thiêu rụi phần lớn cảng, giết chết ít nhất 163 người, 6.000 người khác bị thương, phá hủy khoảng 6.000 căn nhà và tòa nhà, theo báo cáo của chính quyền thủ đô Beirut.

Bức thư nhắc đến kết quả thanh tra hồi tháng 1, kết luận rằng ammonium nitrate cần phải được đảm bảo an toàn ngay lập tức. “Tôi đã cảnh báo Tổng thống và Thủ tướng rằng nếu không có biện pháp xử lý an toàn ammonium nitrate thì một vụ nổ có nguy cơ xảy ra, tàn phá Beirut”, Reuters dẫn lời một quan chức an ninh có tham gia viết bức thư cho biết.

Toàn bộ chính phủ Li Băng từ chức trước sức ép biểu tình sau vu nổ thảm khốc

Vị quan chức an ninh giấu tên cho Reuters biết các công nhân sửa chữa kho chứa ammonium nitrate đã hàn xì bất cẩn, gây cháy dẫn đến vụ nổ kinh hoàng

Tổng thống Aoun hồi tuần trước xác nhận ông đã được thông báo về hóa chất nguy hiểm. Ông Aoun nói ông đã chỉ đạo cho các cơ quan hữu trách “làm những gì cần thiết” đối với kho trữ ammonium nitrate và gọi đó là trách nhiệm của họ. Trước làn sóng biểu tình phản đối chính phủ sau vụ nổ, chính phủ Thủ tướng Diab ngày 10.8 tuyên bố từ chức

Hiện vẫn chưa rõ vì sao không có bất kỳ cơ quan nào của chính phủ cũng như quân đội có biện pháp xử lý 2.750 tấn ammonium nitrate trong suốt 7 năm qua, bất kể tòa án nhiều ra lệnh tiến hành kiểm tra, yêu cầu sửa chữa nhà kho và cảnh báo về mối nguy hiểm.

Hồi năm 2013, tàu Rhosus do Nga thuê và mang cờ Moldova chở ammonium nitrate cập cảng cảng Beirut. Kể từ đó, tàu Rhosus bị giữ tại cảng theo lệnh của tòa vì các khoản nợ chưa thanh toán, theo báo cáo của Tổng cục An ninh Nhà nước Li Băng.

Lai lịch "thảm họa" của lô hàng hóa chất gây vụ nổ tàn phá thủ đô Li Băng

Vào tháng 10.2014, con tàu này dỡ lô hàng ammonium nitrate xuống nhà kho Hangar 12. Đến ngày 18.2.2018, chiếc Rhosus bị chìm gần đê chắn sóng của cảng Beirut.

Ammonium nitrate là một hợp chất hóa học màu trắng, không mùi, thường được dùng làm phân bón trong nông nghiệp và là chất ôxy hóa trong chế tạo thuốc nổ, nhất là thiết bị nổ tự chế, theo AFP. Nếu được kết hợp với dầu nhiên liệu, ammonium nitrate tạo ra chất nổ cực mạnh.