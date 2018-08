Đặc nhiệm bắn tỉa Anh dùng súng máy hạ chỉ huy IS từ khoảng cách 2,4 km

Theo tờ The Daily Star, một tay súng bắn tỉa thuộc lực lượng Đặc nhiệm Không quân Hoàng gia Anh (SAS) đã hạ một chỉ huy của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở khoảng các 2,4 km, lập kỷ lục mới của lực lượng này.

Binh sĩ này đã tiêu diệt đối phương bằng khẩu súng máy M2 Browning với một phát đạn 12,7 ly vào ngực khiến vai và cánh tay bị xé toạc ra. SAS cho hay đối tượng này là một người Anh và nằm trong danh sách đen của Mỹ. Danh tính của tay súng bắn tỉa và chỉ huy IS không được tiết lộ.

Người lính bắn tỉa này, từng tham chiến tại Iraq và Syria, cùng một nhóm đặc nhiệm SAS đã bí mật đi vào khu vực bắc Afghanistan do IS kiểm soát để tuần tra. Họ bất ngờ phát hiện đối tượng khi đang quan sát một căn cứ IS.

Dù nhóm tuần tra có súng bắn tỉa chuyên dụng, họ tin rằng vũ khí duy nhất có thể bắn đến mục tiêu là khẩu súng máy M2 Browning được gắn trên xe tuần tra. Đây là loại súng ra đời từ cuối Thế chiến I, và đã được sử dụng trong hầu hết các cuộc chiến tranh, xung đột vũ trang trong thế kỷ 20.

Wikipedia Một lính thủ y quân lục chiến Mỹ điều khiển súng máy M2 Browning gắn trên xe quân sự

Khẩu súng thực hiện phát bắn lập kỷ lục - được sản xuất từ gần 40 năm trước - hiện được gắn lên một chiếc xe quân sự và trưng bày tại tổng hành dinh của SAS ở thành phố Hereford.

Một nguồn tin cho hay khẩu súng đã được gắn ống ngắm đặc biệt và thiết bị dùng để ước tính tốc độ gió. “Anh ấy còn tính đến cả ánh sáng và nhiệt độ ban ngày. Hình ảnh mục tiêu khá nhòe vì nhiệt độ tỏa lên từ mặt đất”, nguồn tin này cho biết.

Chỉ huy IS khi đó dường như đang phát biểu trong khoảng 20 phút trước một nhóm các tay súng.

“Mất khoảng vài giây viên đạn mới trúng và mục tiêu bị xé toạc thành nhiều mảnh. Trong vài giây, cả bọn sững người trước khi bật dậy và bỏ chạy”, nguồn tin trên cho biết. Đây được xem là lần đầu tiên một tay súng bắn tỉa của SAS dùng súng máy để hạ mục tiêu.