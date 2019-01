Đằng sau vụ trộm đồng xu vàng 100 kg

Với tên gọi Big Maple Leaf (tạm dịch Lá phong lớn), đồng xu bị đánh cắp này nằm trong số 5 đồng xu vàng có cùng mệnh giá 1 triệu CAD (17,5 tỉ đồng) do Xưởng đúc tiền Hoàng gia Canada chế tác vào năm 2007, theo Deutsche Welle, Big Maple Leaf có đường kính 53 cm, dày 3 cm, làm từ 100 kg vàng nguyên chất và in chân dung Nữ hoàng Anh Elizabeth II, là đồng vàng lớn nhất thế giới vào thời điểm đúc. Bảo tàng Bode cho hay giá thị trường của Big Maple Leaf vào khoảng 3,75 triệu euro (100 tỉ đồng). Big Maple Leaf thuộc sở hữu của một nhà sưu tập tư nhân người Đức, đã cho Bảo tàng Bode mượn để trưng bày. Trong 4 đồng xu còn lại, một đồng vẫn còn ở Canada, một thuộc Nữ hoàng Elizabeth II và hai đồng ở Ả Rập Xê Út. Theo tờ The Telegraph, hiện đồng xu vàng nặng nhất thế giới có trọng lượng hơn 1 tấn, được đúc hoàn toàn bằng vàng ròng tại Úc.