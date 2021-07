Đập Trung Quốc ở thượng nguồn giảm luồng chảy mùa mưa của sông Mê Kông

Thông tin cho Thanh Niên, Giám đốc Brian Eyler thuộc Chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Stimson, trụ sở tại Washington D.C (Mỹ), hôm 14.7 cho biết giai đoạn từ 5-11.7 đánh dấu tuần lễ đầu tiên trong mùa mưa nhưng sông Mê Kông lại ít nước hơn dự kiến nếu dựa trên Mô hình Luồng chảy Tự nhiên của hãng nghiên cứu và tư vấn Eyes on Earth (Mỹ).

Đây là mô hình phản ánh luồng chảy của sông Mê Kông mà không có tác động của các con đập thủy điện, đặc biệt là tổ hợp 11 đập khổng lồ của Trung Quốc ở đầu nguồn.

Theo mô hình Eyes on Earth, hiện luồng chảy ở khúc sông Mê Kông thuộc huyện Chiang Saen (Thái Lan) ít nước hơn 48,4% so với trường hợp không bị đập can thiệp, và đoạn sông chảy qua Vientiane (Lào) cũng giảm hơn 9,18%.