Đệ nhất phu nhân Mỹ công bố chiến dịch hành động

Nhà Trắng ngày 7.5 công bố chương trình hành động của đệ nhất phu nhân Melania Trump với tên gọi “Be Best” (tạm dịch: Hãy luôn giỏi nhất).

Chương trình tập trung giải quyết nhiều vấn đề lớn mà trẻ em phải đối mặt ngày nay với mục tiêu khuyến khích trẻ em “luôn giỏi nhất” trên con đường của riêng mình. Chiến dịch tập trung vào 3 trọng tâm là phúc lợi cho trẻ em, việc sử dụng mạng xã hội và lạm dụng thuốc giảm đau.



“Là một người mẹ và là một đệ nhất phu nhân, điều mà tôi trăn trở là trong thế giới được kết nối rộng và phát triển nhanh hiện nay, trẻ em có thể sẽ thiếu sự chuẩn bị để thể hiện hoặc kiểm soát cảm xúc. Điều đó thường sẽ dẫn đến những hành vi tự hủy hoại, gây nghiện như bắt nạt, nghiện thuốc hoặc tự tử”, bà Melania phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng, đồng thời kêu gọi giới phụ huynh cần giáo dục con em về tầm quan trọng của cuộc sống lành mạnh và cân bằng.

Chương trình hành động của bà Melania được thông báo muộn hơn so với thông thường. Thông báo được đưa ra gần 16 tháng sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức và gần 1 năm sau khi bà dọn vào Nhà Trắng. Nguyên nhân bà dọn vào trễ là do cậu út nhà Trump là Baron (12 tuổi) phải kết thúc bậc tiểu học ở thành phố New York nên đệ nhất phu nhân phải ở lại đó cho đến khi con tốt nghiệp.

Là một cựu siêu mẫu và nhà thiết kế, bà Melania dược cho là có ít kinh nghiệm về chính sách hơn những người tiền nhiệm, theo CNN. Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama từng là luật sư trước khi vào Nhà Trắng. Năm 2010, bà thông báo chiến dịch Let’s Move kêu gọi chấm dứt nạn béo phì ở trẻ em.

Bà Laura Bush, vợ của Tổng thống George W. Bush (Bush con) được tiếp xúc với chính trị từ trước khi trở thành đệ nhất phu nhân và vận động cho chính sách giáo dục, dạy đọc cho trẻ em.

Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton thì kêu gọi chăm sóc sức khỏe và vận động cải tổ hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ ngay khi người chồng Bill Clinton bắt đầu nhiệm kỳ.