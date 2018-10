Tình báo Trung Quốc nghe lén điện thoại Tổng thống Trump?

Các cố vấn đã nhiều lần khuyến cáo Tổng thống Trump rằng những cuộc điện thoại di động không đảm bảo an ninh do có nguy cơ bị các cơ quan tình báo nước ngoài nghe lén. Tuy nhiên, Tổng thống Trump không đồng ý ngừng sử dụng điện thoại di động của ông, theo tờ The New York Times.



Các quan chức giấu tên cho biết cộng đồng tình báo Mỹ nắm được thông tin Trung Quốc và Nga đang nghe lén các cuộc điện thoại di động của Tổng thống Trump.

Thông qua hoạt động nghe lén điện thoại, Trung Quốc có thể xác định Tổng thống Trump đang suy nghĩ gì, từ đó có biện pháp nhằm gây sức ảnh hưởng đối với chính phủ của ông, các quan chức Mỹ cho hay.

Chính quyền Trung Quốc được cho là dựa vào các doanh nhân, điệp viên và nhân vật khác để ảnh hưởng đến suy luận hoặc quan điểm của bạn bè Tổng thống Trump nhằm gây sức ảnh hưởng đối với ông.

Trong năm 2018, các quan chức đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về hoạt động do thám điện thoại di động tại thủ đô Washington DC.

Vào tháng 3, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã gửi thư đến một số thượng nghị sĩ xác nhận họ đang theo dõi hoạt động nghe lén điện thoại di động.

Tờ The Washington Post hồi tháng 6 dẫn lại một nghiên cứu phát hiện hoạt động do thám điện thoại di động gần Nhà Trắng và những khu vực nhạy cảm khác trong năm 2017.

Nhà Trắng hiện vẫn chưa có phản ứng gì.

Tờ The New York Times đưa ra thông tin trên sau khi Tổng thống Trump cáo buộc Trung Quốc can dự vào cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vào ngày 6.11 tới. Tuy nhiên, Bắc Kinh bác bỏ mọi cáo buộc.