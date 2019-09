Điều tra kết luận máy bay 737 Max rơi ở Indonesia vì lỗi thiết kế

Tờ The Wall Street Journal (WSJ) hôm qua loan tin giới điều tra Indonesia phát hiện lỗi thiết kế và lỗi giám sát đóng vai trò quan trọng trong vụ máy bay Boeing 737 Max 8 thuộc Hãng hàng không Lion Air của nước này rơi hồi tháng 10.2018, khiến tất cả 189 người trên khoang thiệt mạng.

Giới điều tra còn khẳng định lỗi phi công và sai lầm trong bảo trì là nguyên nhân dẫn tới vụ rơi máy bay. Phát hiện này nằm trong dự thảo kết luận điều tra được gửi cho các bên liên quan, gồm Boeing, Lion Air và Cục Hàng không liên bang Mỹ vào ngày 24.8.

Boeing và Ủy ban An toàn vận tải Indonesia từ chối bình luận. Cùng ngày, Hãng Malindo Air thuộc Lion Air cho hay vụ rò rỉ thông tin cá nhân của 35 triệu khách hàng, trong đó có tên, ngày sinh nhật và địa chỉ, là do hai cựu nhân viên của một nhà thầu đánh cắp dữ liệu, theo tờ The Jakarta Post.