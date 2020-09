Doanh nghiệp Mỹ ngày càng bi quan khi hoạt động tại Trung Quốc

Phân nửa số công ty (50%) cho rằng tình trạng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung sẽ kéo dài ít nhất 3 năm nữa, so với con số 30% vào năm 2019, theo Reuters hôm 9.9 dẫn kết quả khảo sát do Phòng Thương mại Mỹ ở Thượng Hải kết hợp với hãng tư vấn PWC tổ chức.

Thậm chí 27% trong số này lo ngại cuộc đối đầu song phương trong lĩnh vực thương mại sẽ tiếp tục kéo dài vô thời hạn, trong khi chỉ có 13% số công ty nghĩ như vậy khi tham gia cuộc khảo sát năm ngoái.

“Các doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc muốn hai nước nhanh chóng giải quyết các tranh chấp và giảm căng thẳng thương mại song phương”, theo Chủ tịch Phòng thương mại Mỹ tại Trung Quốc, ông Ker Gibbs.

Quan hệ Mỹ-Trung vốn đã xấu đi sau khi chiến tranh thương mại bùng nổ vào năm ngoái giữa hai nước và tình trạng càng thêm căng thẳng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như các động thái mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm loại trừ các tập đoàn công nghệ Trung Quốc vì lý do đe dọa an ninh quốc gia.