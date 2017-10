Đổi lại, ông này giúp họ có chỗ đậu xe tốt tại các tòa nhà chính quyền ở thủ đô Washington D.C. Tờ Washington Examiner dẫn lời giới chức OIG nói hành vi này có thể vi phạm nghiêm trọng các quy định về an ninh, vì những phụ nữ nói trên đều không phải công chức và xe của họ chưa được kiểm tra an ninh bắt buộc. OIG đã bàn giao kết quả điều tra cho US Marshal, nhưng cơ quan này từ chối cho biết về biện pháp xử lý.



Theo trang Washington.org, chính quyền Washington D.C quy định nghiêm ngặt về đậu xe trên đường phố, nhiều bãi xe tư nhân tính phí 10 - 30 USD (227.000 - 681.000 đồng)/ngày hoặc cao hơn tùy thời điểm nhưng thường xuyên hết chỗ sớm.

tin liên quan Lãnh sự quán Mỹ ở Nga mất quyền ưu tiên đậu xe Nga đã loại bỏ nhiều đặc quyền đối với các phái bộ ngoại giao Mỹ trên lãnh thổ nước này, và mới nhất là rút lại quyền ưu tiên đậu xe cho nhân viên ngoại giao ở một số lãnh sự quán.



Phúc Duy