Động thái lịch sử của Tổng thống Trump

Ngày 28.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania cùng Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe thăm khu trục hạm chở trực thăng JS Kaga, chiến hạm lớn nhất của Nhật hiện nay, tại cảng TP.Yokosuka. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ Mỹ đặt chân lên tàu của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Kyodo News dẫn lời giới quan sát nhận định sự kiện này nhằm thể hiện liên minh an ninh vững chắc giữa Nhật và Mỹ, đồng thời “gửi một thông điệp” tới Trung Quốc về vấn đề an ninh biển, trong đó có Biển Đông.

“Liên minh Nhật - Mỹ trở nên vững chắc hơn bao giờ hết dưới quan hệ đối tác tuyệt vời mà Tổng thống Trump và tôi đã phát triển”, Thủ tướng Abe nhấn mạnh trước 500 binh sĩ Nhật và Mỹ trên tàu JS Kaga. Theo Kyodo News, chính phủ Nhật có kế hoạch nâng cấp JS Kaga để đủ khả năng chở theo chiến đấu cơ tàng hình F-35B và có thể hoạt động như một tàu sân bay thực thụ. Về phần mình, Tổng thống Trump bày tỏ kỳ vọng Lực lượng phòng vệ Nhật sẽ phối hợp, hỗ trợ sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại châu Á và xa hơn thế. Chủ nhân Nhà Trắng cũng đánh giá cao việc Nhật có kế hoạch mua thêm 105 chiếc F-35 sau khi đặt mua 42 chiếc hồi năm 2011. “Kế hoạch này sẽ giúp Nhật sở hữu đội máy bay F-35 lớn nhất trong số các đồng minh của chúng ta và tàu JS Kaga sẽ sớm được nâng cấp để chở những chiến đấu cơ vượt trội”, Tổng thống Trump cho hay, đồng thời nhấn mạnh: “Với thiết bị mới tuyệt vời này, tàu Kaga sẽ giúp phòng thủ chống lại hàng loạt mối đe dọa phức tạp ở khu vực và xa hơn”.

Sau chuyến thăm tàu Nhật, Tổng thống Trump tiếp tục thăm binh sĩ trên tàu đổ bộ tấn công USS Wasp của lực lượng Mỹ đang trú đóng ở Yokosuka. Phát biểu trước hơn 800 quân nhân, Tổng thống Trump khẳng định lực lượng hải quân Mỹ “tuần tra một cách đầy tự hào” tại những vùng biển trong khu vực, bao gồm Biển Đông, theo AFP. Cũng trên tàu USS Wasp, chủ nhân Nhà Trắng cho hay chính quyền của ông đang sử dụng chính sách “hòa bình thông qua sức mạnh” trong việc đảm bảo an ninh khu vực. Tổng thống Trump còn cam kết tiếp tục hiện đại hóa quân đội để tăng cường năng lực bảo vệ Mỹ và các nước đồng minh.

[VIDEO] Ông Trump nói về không gian, thương mại và Triều Tiên tại Nhật Bản

Rời tàu USS Wasp, Tổng thống Trump cùng đệ nhất phu nhân Melania lên chiếc Không lực Một trở về nước, kết thúc chuyến thăm Nhật 4 ngày. Trong thông cáo ra cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh trong chuyến công du mang ý nghĩa chiến lược này, Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe có thể nâng cao và thắt chặt tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở trong thời đại mới của quan hệ Mỹ - Nhật. Thông cáo khẳng định hai bên sẽ tiếp tục cùng nỗ lực hướng tới thúc đẩy trật tự hàng hải dựa trên luật pháp, cải thiện an ninh năng lượng và đảm bảo hệ thống viễn thông an toàn.