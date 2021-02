Duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác tại Biển Đông

Tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra trực tuyến chiều 4.2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời nhiều câu hỏi về vấn đề Biển Đông.

Cụ thể, liên quan việc các bộ trưởng Anh và Nhật Bản hôm 3.2 ra thông cáo chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông và biển Hoa Đông , phản đối hành vi đơn phương thay đổi hiện trạng; việc Anh dự kiến triển khai tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng như từng nhiều lần để ngỏ khả năng cho tàu sân bay tiến vào Biển Đông, bà Hằng nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, an ninh an toàn, tự do hàng hải và hàng không; tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, công ước LHQ về luật Biển 1982 (UNCLOS 1982). Do đó, hoạt động của các bên ở Biển Đông cần đóng góp vào mục tiêu chung này.