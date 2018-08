Facebook chặn nội dung hướng dẫn in súng 3D

Reuters ngày 10.8 đưa tin Facebook đang gỡ bỏ tất cả nội dung hướng dẫn in súng 3D. “Mọi hướng dẫn chia sẻ về cách in súng bằng máy in 3D không được phép theo tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook.

Theo chính sách của Facebook, mọi nội dung như trên đều bị xóa”, đại diện Facebook cho biết. Cùng lúc đó, chính quyền các bang Washington, Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Oregon, Maryland, New York và thủ đô Washington D.C đồng loạt nộp đơn kiện chính phủ Tổng thống Donald Trump lên tòa án liên bang nhằm chặn việc công bố bản thiết kế súng in 3D lên mạng từ ngày 1.8.

Chính phủ Mỹ trước đó chấp nhận thỏa thuận cho phép Công ty Defense Distributed của Cody Wilson công bố thiết kế và cách chế tạo súng in 3D. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai sở hữu máy in 3D hiện đại đều có thể tìm mua vật liệu để tự chế súng.