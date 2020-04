G7 chung sức mở cửa lại kinh tế toàn cầu

Hãng AFP hôm qua đưa tin lãnh đạo các nước G7 (Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) cam kết cùng nhau đưa lao động trở lại làm việc một cách an toàn nhằm phục hồi nền kinh tế toàn cầu đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19.

Tại cuộc họp trực tuyến do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì trong cương vị chủ tịch luân phiên năm nay, nhóm này thảo luận hướng giải quyết bài toán khó. “Lãnh đạo các nước G7 giao nhiệm vụ cho các bộ trưởng cùng nhau phối hợp chuẩn bị mở cửa lại các nền kinh tế một cách an toàn và trên cơ sở cho phép các thành viên phục hồi tăng trưởng kinh tế với hệ thống y tế có sức đàn hồi tốt hơn và chuỗi cung ứng đáng tin cậy”, theo thông cáo Nhà Trắng đưa ra sau cuộc họp. Liên quan công tác đối phó dịch Covid-19, G7 cam kết chia sẻ mọi dữ liệu về dịch tễ và đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu.

Tại cuộc họp, G7 nhấn mạnh cam kết phối hợp toàn cầu trong ứng phó Covid-19 và thảo luận về vai trò của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). “Các lãnh đạo ghi nhận rằng các nước G7 hằng năm đóng góp hơn 1 tỉ USD cho WHO , phần lớn cuộc trao đổi tập trung vào việc thiếu minh bạch và tình trạng quản lý tồi mãn tính của WHO đối với đại dịch. Các lãnh đạo kêu gọi xem xét kỹ lưỡng và có quy trình cải cách”, theo thông cáo của Nhà Trắng. Cùng ngày (17.4), Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nói sẽ xem xét lại việc đóng góp tài chính cho WHO sau khi đại dịch kết thúc.