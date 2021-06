G7 sẽ cung cấp 1 tỉ liều vắc xin Covid-19

Theo CNN, các thành viên G7 cam kết giảm một nửa lượng khí thải tính đến năm 2030, điều kiện cần để giữ tốc độ nóng lên toàn cầu không vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nhiệt độ trái đất đã tăng 1,2 độ C và chỉ còn 0,3 độ C nữa sẽ vượt qua ngưỡng đó, diễn biến có thể khiến hàng triệu người gặp nguy hiểm trước những điều kiện thời tiết khắc nghiệt.