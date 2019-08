Gần 30 toa cáp treo rơi xuống đất vì cáp bị cắt ở Canada

Trong thông cáo, lực lượng Cảnh sát kỵ binh hoàng gia Canada (RCMP) cho biết một số nhân viên của công ty dịch vụ cáp treo Sea to Sky Gondola đã phát hiện số toa cáp nằm chỏng chơ trên mặt đất vào khoảng 7 giờ sáng 10.8.

Dựa trên phân tích ban đầu, RCMP liệt vụ việc vào dạng “phá hoại có chủ đích” và tiến hành bảo vệ hiện trường để phục vụ điều tra.

Công ty vận hành tuyến cáp treo cho hay đã nhận được cảnh báo vào khoảng 4 giờ 30 hôm 10.8, may mắn là cáp bị cắt vào thời điểm không chở theo hành khách lẫn nhân viên nên không xảy ra thương vong.

Khu du lịch nổi tiếng nằm ở bờ biển Squamish, tỉnh bang British Columbia, cách Vancouver khoảng 65 km về hướng bắc. Sea to Sky Gondola, ở độ cao trên 880m so với mặt nước biển, cho phép du khách thưởng ngoạn quang cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của biển cả lẫn núi non trong 10 phút.