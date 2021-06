Gánh đợt nắng nóng lịch sử, hơn 230 người ở Canada tử vong

CNN ngày 30.6 dẫn lời điều tra viên trưởng Lisa Lapointe cho biết từ khi bắt đầu đợt nắng nóng vào cuối tuần trước, Dịch vụ điều tra các ca đột tử ở British Columbia đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số ca tử vong được báo cáo, trong đó việc nhiệt độ tăng quá cao cũng được cho là một trong những nguyên nhân.

Từ ngày 25-28.6, có ít nhất 233 trường hợp tử vong đã được báo cáo và con số được cho là còn tăng lên. Các điều tra viên hiện đang thu thập thông tin để điều tra liệu nhiệt độ có phải là một trong những nguyên do gây tử vong hay không nhưng cũng cảnh báo việc tiếp xúc với cái nóng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hoặc tử vong, đặc biệt là ở người lớn tuổi, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và những người mắc bệnh mãn tính.

Các nhà chức trách trước đó trong ngày đã báo cáo một sự gia tăng đột ngột về các ca đột tử ở thành phố Vancouver và 2 thành phố Burnaby và Surrey.

Các quan chức cho biết các ca tử vong liên quan đến nắng nóng đã làm cạn kiệt các nguồn lực tuyến đầu và thời gian phản ứng bị trì hoãn nghiêm trọng. Nhiệt độ ở trung tâm thành phố Vancouver là 37 độ C vào ngày 26.6, 37,5 độ C vào 27.6 và 38,6 độ C vào 28.6.