Bốn người thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra vào sáng sớm tại thành phố Fredericton thuộc tỉnh bang New Brunswick của Canada.

Reuters ngày 10.8 đưa tin Facebook đang gỡ bỏ tất cả nội dung hướng dẫn in súng 3D. “Mọi hướng dẫn chia sẻ về cách in súng bằng máy in 3D không được phép theo tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook.