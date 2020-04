Giám đốc phòng thí nghiệm Vũ Hán bác bỏ nguồn gốc virus gây Covid-19

Trả lời phỏng vấn đài CGTN (Trung Quốc) ngày 18.4, ông Viên Chí Minh, giám đốc Phòng thí nghiệm An toàn Sinh học quốc gia Vũ Hán thuộc Viện Virus học Vũ Hán (WIV), khẳng định "không có chuyện virus thoát khỏi phòng thí nghiệm của chúng tôi".

Ông Viên đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng SARS-CoV-2 được tạo ra tại siêu phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp độ 4 này của Trung Quốc ở Vũ Hán. “Không có bất kỳ nhân viên phòng thí nghiệm bị nhiễm SARS-CoV-2”, ông Viên nói, đồng thời lưu ý WIV đang tiến hành nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau liên quan đến virus Corona.

Đến nay, nguồn gốc SARS-CoV-2 vẫn còn là bí ẩn. Các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng virus này xuất phát từ chợ hải sản Hoa Nam, nơi có bán động vật hoang dã và nằm gần phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán.

Trong khi đó, các nước phương Tây chỉ trích chính quyền Trung Quốc thiếu minh bạch thông tin về đại dịch Covid-19.

Cụ thể, giới chức ở Vũ Hán đã cố tình che đậy thông tin ban đầu về sự bùng phát của dịch bệnh. Trong tuần này, chính quyền Vũ Hán cũng đã thừa nhận sai lầm trong thống kê số người chết vì Covid-19 và con số các ca tử vong đột ngột tăng 50%. Đến nay, Trung Quốc đại lục ghi nhận hơn 83.000 ca nhiễm và hơn 4.600 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18.4 cảnh báo Trung Quốc sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu Bắc Kinh bị quy trách nghiệm gây ra đại dịch Covid-19. "Covid-19 lẽ ra có thể đã được chặn đứng ở Trung Quốc trước khi lan rộng khắp toàn cầu. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra và hiện cả thế giới đang phải chịu đựng”, ông Trump nói tại buổi họp báo ở Nhà Trắng.

Bên cạnh đó, chính phủ Mỹ đang điều tra để xác định liệu SARS-CoV-2 có thực sự bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán hay không. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 17.4 cho biết chính phủ "vẫn đang cố gắng" thuyết phục Trung Quốc cho phép các chuyên gia vào phòng thí nghiệm Vũ Hán để kiểm tra.

Trước đó, đài Fox News dẫn lời nhiều nguồn tin tiết lộ SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Vũ Hán và có thể vô tình bị rò rỉ ra ngoài, không phải là vũ khí sinh học. WIV chuyên thí nghiệm cấy các chủng virus Corona từ dơi vào động vật trong nhiều năm qua và đây mà là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm chứng tỏ năng lực nghiên cứu virus cao hơn Mỹ, theo Fox News.

Ông Viên Chí Minh, giám đốc Phòng thí nghiệm An toàn Sinh học Quốc gia Vũ Hán, trả lời phỏng vấn đài CGTN Ảnh chụp màn hình CGTN

Hồi năm 2018, các quan chức Mỹ đã đến thăm WIV, rồi gửi điện tín ngoại giao cho Bộ Ngoại giao Mỹ, cảnh báo về công tác quản lý yếu kém tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, theo tờ The Washington Post.

Nguồn tin của Fox News còn cho rằng tiêu chuẩn đảm bảo an toàn lỏng lẻo dẫn đến một nhân viên phòng thí nghiệm bị nhiễm SARS-CoV-2 từ dơi, rồi “bệnh nhân số 0” này đến chợ hải sản Hoa Nam gần đó tại Vũ Hán, bắt đầu phát tán virus trong cộng đồng. Ngoài ra, Tổng thống Trump và các quan chức Mỹ nhiều lần bày tỏ sự hoài nghi trước số liệu về các ca nhiễm lẫn tử vong vì Covid-19 do chính phủ Trung Quốc công bố.

Fox News cũng dẫn lời các nguồn tin chính phủ Mỹ cáo buộc chính quyền Trung Quốc thay đổi dữ liệu, tiêu hủy mẫu virus trong phòng thí nghiệm, gỡ bỏ bài báo khoa học và nghiên cứu có liên quan. Họ còn cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ) ngay từ đầu đã giúp Trung Quốc che đậy thông tin.

Tổng thống Trump đã tuyên bố ngừng tài trợ cho WHO với lý do cơ quan này đứng về phía Bắc Kinh, che đậy mức độ nghiêm trọng của Covid-19 tại Trung Quốc trước khi đại dịch lan rộng khắp thế giới. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và WHO bác bỏ mọi cáo buộc về nguồn gốc virus và số liệu liên quan đến đại dịch Covid-19.