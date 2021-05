Hai phụ nữ gốc Á bị tấn công bằng búa tại Mỹ

Tờ The Hill ngày 4.5 đưa tin lực lượng chuyên đối phó tội ác thù hận thuộc Sở cảnh sát New York (Mỹ) đang điều tra vụ 2 phụ nữ gốc Á bị tấn công bằng búa tại khu Manhattan, trong đó một người bị chấn thương ở đầu.

Sự việc xảy ra ngày 2.5 (giờ địa phương), khi 2 phụ nữ 29 và 31 tuổi đi trên vỉa hè thì một phụ nữ da màu tiến đến yêu cầu họ tháo khẩu trang. Sau đó, người này dùng búa đánh vào đầu người phụ nữ 31 tuổi khiến nạn nhân bị rách da đầu.

Cảnh sát chia sẻ đoạn video trên Twitter về sự việc, cho thấy có một số người đứng gần đó khi sự việc xảy ra.

Nạn nhân 31 tuổi tên Theresa hoảng sợ cho biết cô bị sốc sau vụ việc. “Bà ta đang nói chuyện một mình, như nói với bức tường. Tôi nghĩ rằng có lẽ bà ta say xỉn hay sao đó, do đó chúng tôi chỉ bước nhanh qua”, cô Theresa kể.

Tuy nhiên, người phụ nữ da màu đã chặn đường và yêu cầu 2 phụ nữ gốc Á tháo khẩu trang, kèm theo là những câu chửi thề. Hung thủ sau đó dùng búa đánh vào đầu cô Theresa và tìm cách tấn công người phụ nữ còn lại khi người này can ngăn.

Hình ảnh hung thủ do camera an ninh gần đó ghi lại

Nạn nhân được đưa đến một bệnh viện gần đó để chữa vết rách trên đầu và đã ổn định. Cảnh sát đang truy bắt hung thủ và kêu gọi những người nắm thông tin cần liên lạc với cơ quan điều tra.

Dữ liệu về tội ác thù hận do Trung tâm Nghiên cứu về Thù hận và Cực đoan tại Đại học bang California ở San Bernadino cho thấy tội ác thù hận đối với người Mỹ gốc Á tăng 169% tại 15 thành phố lớn tại Mỹ trong quý 1, so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tăng cao nhất là 223% được ghi nhận tại New York.