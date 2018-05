Hé lộ cơ quan do thám bí ẩn của Nhật Bản

Được thành lập trong thập niên 1950, nhưng đến gần đây, báo chí Nhật mới có thể tiết lộ một số thông tin về tòa nhà C1 bên trong trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Tokyo. Đây là nơi đặt Cơ quan Tín hiệu tình báo (DSI), tương đương Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) của Mỹ. Ngoại trừ những người thân cận với thủ tướng, đa phần quan chức Nhật không hề biết gì về hoạt động của DSI. “Với văn hóa làm việc cực kỳ bí mật, thậm chí nhiều người trong Bộ Quốc phòng cũng không biết chúng tôi đang làm gì”, cựu nhân viên DSI Miyata tiết lộ với Đài NHK. Trong tài liệu của NSA năm 2008, cơ quan này còn mô tả DSI hoạt động bí mật như thể trong thời Chiến tranh lạnh.

Ngoài DSI, Đài NHK còn hé lộ 2 cơ quan bí mật khác là J6 và CIRO. Các nguồn tin cho biết J6 là đơn vị bao gồm các chuyên gia công nghệ có mối liên hệ mật thiết với Bộ Quốc phòng, chịu trách nhiệm hỗ trợ DSI. Trong khi đó, CIRO có tên chính thức là Cơ quan Tình báo và điều tra nội các do một nhân vật đầy quyền lực tên Shigeru Kitamura đứng đầu. CIRO có trụ sở bên trong tòa nhà H20, chỉ cách nơi ở của Thủ tướng Shinzo Abe vài bước chân. Theo tài liệu mật, cơ quan này có nhiệm vụ tổng hợp thông tin tình báo, giám sát hoạt động của DSI, J6 và chịu trách nhiệm trực tiếp trước thủ tướng.

Trong một phóng sự điều tra chung, phóng viên NHK và trang tin The Intercept (Mỹ) thu thập được tài liệu mật cho thấy DSI chịu trách nhiệm nghe lén điện thoại, theo dõi email và mạng xã hội không chỉ tại nước này. Theo các nguồn giấu tên, DSI có lực lượng nhân sự khoảng 1.700 người với ít nhất 6 cơ sở do thám tối tân. Tất cả dữ liệu thu thập được sẽ chuyển về cho các chuyên gia phân tích làm việc trong tòa nhà C1, có 8 tầng cùng 4 tầng hầm. “Chúng tôi sở hữu hệ thống do thám XKEYSCORE dùng để theo dõi tất cả email, đoạn chat trên mạng, lịch sử tìm kiếm internet và mạng xã hội”, một đặc vụ giấu tên đang làm việc tại DSI cho hay.