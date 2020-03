Hết hồn vì trăn dài 5m gõ cửa nhà

Thế nhưng, lần đầu tiên trong cuộc đời hành nghề của mình, ông Harrison phải đối mặt với con trăn khổng lồ như thế khi xử lý một cuộc gọi vào ngày 23.3.

Con trăn Miến Điện khổng lồ được tìm thấy ở vùng ngoại ô Oxenford của thành phố Gold Coast.

Với trọng lượng con trăn nặng hơn 80 kg, chuyên gia bắn rắn người Úc cảm thấy mình vô cùng may mắn khi tiếp cận con vật trong lúc nó đang “tốt tính”.

Luật an ninh sinh học vô cùng nghiêm ngặt ở Úc đồng nghĩa là c on trăn nhiều khả năng sẽ bị giết chết.