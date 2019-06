Hoảng loạn vì du thuyền khủng tông vào bến cảng ở Venice

Đoạn video do nhân chứng đăng trên Twitter cho thấy du khách hoảng loạn tháo chạy khi du thuyền MSC Opera trượt dài ở mép bến cảng rồi đâm vào tàu chở du khách Michelangelo.

Hai người bị thương nhẹ trong vụ tai nạn tại cảng San Basilio-Zattere ở Venice và vẫn chưa rõ quốc tịch, theo AFP.

Wow, this just happened outside our apartment!! pic.twitter.com/OfSOdCU2Br — Duncan Ogle-Skan (@duncanogleskan) 2 tháng 6, 2019

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do dây cáp nối du thuyền và tàu lai dắt bị đứt, cùng với dòng nước chảy xiết khiến MSC Opera mất kiểm soát, đâm vào cảng.

Breathless view of from the cruise ship itself crashing into Venice pier #grandinavi pic.twitter.com/rSccvAyTZv — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 2 tháng 6, 2019

Công ty MSC Cruises, được thành lập vào năm 1960 và đặt trụ sở ở Thụy Sĩ, sở hữu du thuyền MSC Opera.

Chiếc du thuyền này được đóng cách đây 15 năm và có thể chở được 2.670 hành khách.