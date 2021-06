Hoạt động phà ở đông bắc Mỹ bị gián đoạn vì tin tặc

SAM xác nhận đã xảy ra sự cố tin tặc tấn công bằng mã độc tống tiền, gây ảnh hưởng đến các tuyến giữa Cape Cod và các hòn đảo Nantucket và Martha's Vineyard hôm 2.6 (giờ địa phương).

“Vụ tấn công không đe dọa sự an toàn của phà vì radar hoặc chức năng định vị toàn cầu GPS không bị tin tặc vô hiệu hóa”, theo AFP hôm 3.6 dẫn thông tin từ SAM.

Tuy nhiên, tin tặc đã làm gián đoạn một phần hệ thống mua vé, buộc công ty phải chuyển sang giao dịch bằng tiền mặt vì không sử dụng được thẻ tín dụng.

Văn phòng Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) tại thành phố Boston chưa cung cấp thông tin điều tra về vụ việc.

Cùng ngày, cơ quản lý giao thông đô thị của thành phố New York , bang New York (MTA) cho biết đã kịp thời ngăn chặn một đòn tấn công từ tin tặc vào ngày 20.4 và các hành khách sử dụng dịch vụ xe lửa tàu điện ngầm và xe buýt không bị đe dọa an toàn.